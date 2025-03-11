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Водолацкий заявил, что Зеленский намеренно уничтожает свой народ

Водолацкий заявил, что Зеленский намеренно уничтожает свой народ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о намеренном уничтожении украинского народа главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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Валерий Самойлов
Зеленский освобождает территорию Украины, не жалея граждан Украины для граждан Израиля, потому, что сам еврей!...
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