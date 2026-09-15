Захватывающая победа Жюльена Леклерка над Михалом Шубарчиком в квалификации Northern Ireland Open 2026

Смотрите видеообзор четвертого фрейма матча Жюльена Леклерк против Михал Шубарчик в квалификации Northern Ireland Open 2026 Жюльен Леклерк (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - второй раунд квалификации Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Смотрите видеообзор четвертого фрейма матча Жюльен Леклерк vs Михал Шубарчик в первом отборочном раунде Northern Ireland Open 2026.
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