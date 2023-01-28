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Чемпионат Турции. «Каршияка» против «Галатасарая», «Фенербахче» примет «Бююкчекмедже» и другие матчи

Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча. «Каршияка» дома встретится с «Галатасараем», «Фенербахче» примет «Бююкчекмедже».

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