«Свое «убогое советское детство» я ни на что не променяю…»

Советское детство мое было счастливым, безоблачным и солнечным… Солнечным потому, что когда я вспоминаю свое детство, первое, что мне приходит в голову — солнечные блики на стене детской комнаты ранним летним утром и ощущение абсолютного счастья… Предвкушение длинного летнего дня, наполненного лежанием с книжками на тахте под черешней, играми с дружками и подружками, походом в магазин на углу, где можно было купить брикеты «сухого какао с сахаром и молоком» за десять копеек, которые грызлись прямо на месте, не отходя, как говорится, от кассы, набегом на тетю Клаву, торговавшую газировкой с сиропом на автостанции, которую она наливала в пивные почему-то кружки, с требованием налить газировочки с двойным сиропчиком, мультиками по телеку… И самое главное из того, что я помню о том времени, это чувство, что жизнь будет такой всегда… Спокойной, защищенной, интересной, в которой даже маленькие сюрпризы, вроде нежданной шоколадки Аленка, приносили большую радость… Хорошее было детство, детство, в котором было ощущение грядущего праздника, того, что все у меня получится, что мои родители будут жить вечно, что живу я в самой лучшей стране мира, где у меня есть все возможности, которые я принимала как должное, — добрый детский сад с ворчливыми нянечками и мягкосердечными воспитательницами, практически бесплатная музыкальная школа (десять рублей в месяц — это не деньги), прекрасная средняя школа в обычном провинциальном городке, давшая мне отличный старт в жизни, институт, работа….