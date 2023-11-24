Южноуральские полицейские накрыли нарколабораторию в соседней республике

На Южном Урале полицейские Челябинской области пресекли подпольную деятельность нарколаборатории. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, челябинские силовики задержали двух «варщиков» наркозелья, которые работали по заданию интернет-магазина.