Южноуральские полицейские накрыли нарколабораторию в соседней республике

На Южном Урале полицейские Челябинской области пресекли подпольную деятельность нарколаборатории. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, челябинские силовики задержали двух «варщиков» наркозелья, которые работали по заданию интернет-магазина.
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