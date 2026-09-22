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Аргументы и Факты

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Киев и Одесса взвыли от ударов: дроны сожгли главные центры с мозгом НАТО

Киев и Одесса взвыли от ударов: дроны сожгли главные центры с мозгом НАТО

Российская армия в ночь на 21 сентября атаковала ряд военных объектов в Киевской области. Недалеко от украинской столицы были замечены «Герани», а после зафиксированы многочисленные пожары.

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