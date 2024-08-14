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Царьград

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В Приморье прокуратура начала проверку после избиения мальчика в автобусе

В Приморье прокуратура начала проверку после избиения мальчика в автобусе

В городе Находка Приморского края неизвестный мужчина побил 11-летнего мальчика в автобусе, прокуратура организовала проверку.

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Комментарии
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vagas Karlito
Есть такие ублюдки готовые руку поднять на ребенка!) Наверняка  падло ущербное!)
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