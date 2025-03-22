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Появилось видео оваций сербских болельщиков в адрес футболистов ЦСКА

Видеозапись оваций, которые устроили футболистам московского ЦСКА на матче баскетбольной Евролиги между белградским «Партизаном» и стамбульским «Анадолу Эфес» сербские болельщики, выложил капитан российской команды Игорь Акинфеев.

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