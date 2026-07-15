МВД разъяснило ситуацию со штрафами из-за очередей на АЗС под Саратовом

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала ситуацию с административными штрафами, выписанными водителям, которые вынужденно стояли в очередях на автозаправочных станциях в Саратовской области.
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