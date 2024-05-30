Почему уйдут все, кроме поляков: скрытый смысл слов Путина, посеявших панику в Варшаве

Владимир Аверков автор,какие ещё у пшеков "свои территории"???....никакой украины остаться не должно!!!....любое оставшееся село или городок будет гнездом заразы....никаких долгов новые руководители платить западным сволочам НЕ БУДУТ,потому как они их не делали(читайте историю)...а современное правительство окраины уже 10 лет как незаконно!!!

Максим Тинский В честь чего это Львов историческая территория Польши?! Исконно Русский город под оккупацией Польши был несколько веков.