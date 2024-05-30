Поляков напугало заявление Путина о контингенте иностранных войск. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press Выступление Владимира Путина об иностранном контингенте в зоне боевых действий взбудоражило Польшу.
Почему уйдут все, кроме поляков: скрытый смысл слов Путина, посеявших панику в Варшаве
Комментарии
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Владимир Аверков
автор,какие ещё у пшеков "свои территории"???....никакой украины остаться не должно!!!....любое оставшееся село или городок будет гнездом заразы....никаких долгов новые руководители платить западным сволочам НЕ БУДУТ,потому как они их не делали(читайте историю)...а современное правительство окраины уже 10 лет как незаконно!!!
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20 час.
Максим Тинский
В честь чего это Львов историческая территория Польши?! Исконно Русский город под оккупацией Польши был несколько веков.
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15 час.
ВН
Валерий Никитин
Эк тут в коментах шашкой машут) тогда и Варшава русский город. По итогам этой войны должен произойти новый передел европы. Подписано соглашение как минимум между нами, Венгрией, Румынией и Польшей. Придется договариваться.
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10 час.
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