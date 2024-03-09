Постпред Крыма Мурадов назвал вступление Швеции в НАТО исторической ошибкой

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал мнение, что присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу является большой ошибкой в истории страны.
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