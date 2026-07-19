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Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают выплаты

С 1 августа Социальный фонд пересчитает страховые пенсии работающим пенсионерам. Как сообщает ТАСС, размер выплат изменится с учётом взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудников в прошлом году.

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