ВСУ потеряли на донецком направлении до 300 военных

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцировались неподалеку от Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Марьинки.
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