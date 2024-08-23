Между Петербургом и Гатчиной в период «Ночи света» пустят дополнительные электрички

Поезда будут курсировать 30 и 31 августа, а также 1 сентября. «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» объявила о назначении дополнительных электричек, которые будут курсировать из Петербурга до Гатчины и в обратном направлении.
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