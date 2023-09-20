Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию

Фонд венгерского миллиардера Джорджа Сороса хочет уничтожить всю западную цивилизацию, написал 18 сентября американский предприниматель Илон Маск в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ Американский предприниматель прокомментировал пост в соцсети X, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии.