Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию

Фонд венгерского миллиардера Джорджа Сороса хочет уничтожить всю западную цивилизацию, написал 18 сентября американский предприниматель Илон Маск в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ Американский предприниматель прокомментировал пост в соцсети X, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии.
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