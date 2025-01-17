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Шнайдер не подала на матч против Векич и уступила в третьем круге Australian Open

Шнайдер не подала на матч против Векич и уступила в третьем круге Australian Open

Матч завершился со счетом 6:7(4), 7:6(3), 5:7. В третьем сете Шнайдер вела 5:3 и подавала на победу. Векич третий раз за 13 попыток вышла во вторую неделю Australian Open и теперь встретится с Анастасией Павлюченковой.

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