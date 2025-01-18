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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича забьет меньше 6 голов за «ПСЖ» до конца сезона Лиги 1, считают букмекеры

Букмекеры открыли линию на статистику Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ». БЕТСИТИ дает коэффициент 1.72, что Хвича забьет меньше 6 мячей до конца сезона.

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