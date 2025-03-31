Москве поставлен «психологический дедлайн» — Трамп не хочет долго ждать решения по миру с Киевом Евгения КомароваАмериканский президент Дональд Трамп обозначил для России предельный срок для достижения соглашения о прекращении огня с Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии