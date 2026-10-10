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Новости Липецка

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Над Липецкой областью перехватили БПЛА в ночь на 10 октября

Над Липецкой областью перехватили БПЛА в ночь на 10 октября

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 560 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Липецкой области.

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