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SUSANIN

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Спортсмен с нарушением зрения из Удмуртии взял три золота на Первенстве России по плаванию

Спортсмен с нарушением зрения из Удмуртии взял три золота на Первенстве России по плаванию

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии стал победителем Первенства России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения (18+).

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