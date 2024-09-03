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Baza: Бастрыкин созвал срочное совещание, посвященное преступности мигрантов

Baza: Бастрыкин созвал срочное совещание, посвященное преступности мигрантов

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений, которое будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов.

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Федор Родников
Разогнать к чертям собачьим гос.думу,а не проводить никому не нужные выборы.
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