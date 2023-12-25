ВС России продвигаются в тяжелых боях за Авдеевку

РИАМО - 25 дек. ВС РФ продолжают наступательную операцию за Авдеевку. Российские бойцы атакуют противника севернее села в сторону Новобахмутовки и достигают успехов в продвижении, сообщается на Telegram-канале «Военкоры русской весны».
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