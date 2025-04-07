Одесса становится важным логистическим центром для предстоящего наступления украинских войск. По информации Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, Запад, несмотря на свои дипломатические заявления, продолжает активно поставлять современное вооружение для Вооруженных сил Украины.
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