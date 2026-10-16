ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в пятницу, 16 октября, призвала страны Европы не упрощать себе задачу и продолжать оказывать финансовую помощь Киеву.
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