Вашингтонский аэропорт Рейгана закрыли после авиакатастрофы

Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана закрыли минимум до утра 31 января после случившейся неподалеку авиакатастрофы, в результате которой самолет авиакомпании American Airlines упал в реку после столкновения с военнным вертолетом Black Hawk, передает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.