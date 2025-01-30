Вашингтонский аэропорт Рейгана закрыли после авиакатастрофы

Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана закрыли минимум до утра 31 января после случившейся неподалеку авиакатастрофы, в результате которой самолет авиакомпании American Airlines упал в реку после столкновения с военнным вертолетом Black Hawk, передает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.
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