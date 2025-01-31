Студия актерского мастерства открылась в центре на Смольной

Жителей района Левобережный, желающих улучшить свое самочувствие, найти друзей и единомышленников, приглашают на офлайн занятия курса «Московский театрал», который проводится в рамках проекта «Московское долголетие».
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