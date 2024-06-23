Xbox не хотят, чтобы релиз их новинок пересекался с GTA VI Microsoft не стали называть ...

Xbox не хотят, чтобы релиз их новинок пересекался с GTA VIMicrosoft не стали называть точные даты выпуска игр запланированных к релизу в 2025 году – компания не хочет чтобы её главные новинки оказались в тени запуска GTA 6.
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