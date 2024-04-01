Капля в море, или Какие ещё нюансы выясняются с мигрантами

МС Марина Свобода об этом еще в начале 2000х кричали на всех углах. Но наше доблестное правительство и наши думские сидельцы живут в параллельном мире и комариные писки народа до них не долетают

Вера Голубь Завезли миллионы шакалья, которые уже рвут и грабят граждан и страну. Вопрос - на кого работают все лоббисты завоза? наверное, надо их проверить на вопрос продажности разным разведкам?