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Капля в море, или Какие ещё нюансы выясняются с мигрантами

Капля в море, или Какие ещё нюансы выясняются с мигрантами

Сегодня 535 прочитали "Клеймят со всех щелей" Глава Союза таджикистанцев Довлатов подтвердил, что многие мигранты стали уезжать из России на фоне угроз и "националистических призывов".

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
об этом еще в начале 2000х кричали на всех углах. Но наше доблестное правительство и наши думские сидельцы  живут в параллельном мире и комариные писки народа до них не долетают
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16 час.
Вера Голубь
Завезли миллионы шакалья, которые уже рвут и грабят граждан и страну. Вопрос - на кого работают все лоббисты завоза? наверное, надо их проверить на вопрос продажности разным разведкам?
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15 час.
Александр Ткаченко
Пока бесправный русский народ не начнёт сам отстёгивать почки этим ценным кадрам порядка в стране не будет.
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