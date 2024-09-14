В ноябре на Кубе пройдут Дни Петербурга

В этом году исполняется 50 лет побратимства Северной столицы и Сантьяго-де-Куба О своей встрече с делегацией Республики Куба на площадке Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.
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