Прокуратура рассудила конфликт из-за зарплат в свердловском правительстве

Итогом прокурорской проверки по поводу задержки зарплат сотрудникам в управляющей компании, которая занимается развитием туркластера «Гора Белая» — имиджевого проекта свердловского губернатора, — стали представление об устранении нарушений на имя директора Леонида Гункевича и замечание начальнику отдела документарного обеспечения.