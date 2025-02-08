От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами

W

Walery

А что мешает закрыть границу с Арменией? А торговать можно на официальном уровне законными порядками - по крайней мере кидалов как с Абхазией не будет. К тому же Запад готовит армян для второго фронта против РФ. За это им обещают в вечные владения Сочи и Краснодарский край. Азеры на очереди... ждут не дождутся...