Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в США подтвердил, что не зря ест американский хлеб и успешно потребляет другую "жвачку", которую ему и всей его стране скармливают новоявленные стратегические партнеры из-за Атлантики.
От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Армяне сами виноваты ...что избрали по новой это ГОВНО...пашиняна
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12 час.
W
Walery
А что мешает закрыть границу с Арменией? А торговать можно на официальном уровне законными порядками - по крайней мере кидалов как с Абхазией не будет. К тому же Запад готовит армян для второго фронта против РФ. За это им обещают в вечные владения Сочи и Краснодарский край. Азеры на очереди... ждут не дождутся...
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12 час.
Юрий Золотарев
ПШИК идёт НАХН!! Если армян он устраивает, то пускай армяне идут туда же вместе с ним. У России ЕСТЬ друзья, лучше которых не нужно: это Армия, Флот и Космические войска. Всё!! Вопрос закрыт!
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11 час.
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