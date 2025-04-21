Навигаторы станут учитывать светофоры

Московские светофоры начнут передавать данные своей работы в навигационную систему 2ГИС, чтобы водители при построении маршрутов в смартфоне могли увидеть, какой горит свет на ближайшем светофоре и сколько секунд остается до следующей фазы.
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