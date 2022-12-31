Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Джейми Каррагер: «Грустный конец для Роналду. Он завершил карьеру в интервью с Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022»

Джейми Каррагер: «Грустный конец для Роналду. Он завершил карьеру в интервью с Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022»

Джейми Каррагер высказался о Криштиану Роналду на фоне его перехода в клуб из Саудовской Аравии. Португальский футболист подписал соглашение с «Аль-Насром».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх