НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Калужское МУП «Благоустройство» через суд обязали отремонтировать теплосеть

Калужское МУП «Благоустройство» через суд обязали отремонтировать теплосеть

В Спас-Деменске трубопровод тепловых сетей, примыкающий к котельной, не соответствовал требованиям безопасности и в итоге обслуживающую организацию заставили через суд привести все в порядокВ Спас-Деменске трубопровод тепловых сетей, примыкающий к котельной, не соответствовал требованиям безопасности и в итоге обслуживающую организацию заставили через суд привести все в порядок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх