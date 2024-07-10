Калужское МУП «Благоустройство» через суд обязали отремонтировать теплосеть

В Спас-Деменске трубопровод тепловых сетей, примыкающий к котельной, не соответствовал требованиям безопасности и в итоге обслуживающую организацию заставили через суд привести все в порядокВ Спас-Деменске трубопровод тепловых сетей, примыкающий к котельной, не соответствовал требованиям безопасности и в итоге обслуживающую организацию заставили через суд привести все в порядок.
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