ТОП-9 самых дорогих автомобильных номеров, которые можно купить в Тульской области

В России есть определенная категория водителей, готовых заплатить десятки и сотни тысяч, а то и миллионы рублей, чтобы стать обладателем, так называемых, красивых госномеров.
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