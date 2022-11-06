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ТОП-9 самых дорогих автомобильных номеров, которые можно купить в Тульской области

ТОП-9 самых дорогих автомобильных номеров, которые можно купить в Тульской области

В России есть определенная категория водителей, готовых заплатить десятки и сотни тысяч, а то и миллионы рублей, чтобы стать обладателем, так называемых, красивых госномеров.

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