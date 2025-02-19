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ВК Пресс

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Срочно! Крупнейшее наступление ВСУ в Белгородчину сорвано: ВС РФ разбили британских командос

Срочно! Крупнейшее наступление ВСУ в Белгородчину сорвано: ВС РФ разбили британских командос

По его словам, интенсивность атак ВСУ на волчанском направлении резко возросла с начала февраля. Противник действует по такому же сценарию, что и в Курской области — пытается проникнуть вглубь территории и закрепиться.

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