Срочно! Крупнейшее наступление ВСУ в Белгородчину сорвано: ВС РФ разбили британских командос

По его словам, интенсивность атак ВСУ на волчанском направлении резко возросла с начала февраля. Противник действует по такому же сценарию, что и в Курской области — пытается проникнуть вглубь территории и закрепиться.
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