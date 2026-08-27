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"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины

"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины

Министерство обороны России в канале на платформе "Макс" прокомментировало ночные удары беспилотников "Герань" по объектам, используемым в интересах украинской армии, фразой "Герани ночью отработали мощно" .

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