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В Ростове-на-Дону не утвердили проект реставрации мозаики в переходах

В Ростове-на-Дону не утвердили проект реставрации мозаики в переходах

Проектную документацию по реставрации мозаичных панно в подземных переходах Ростова-на-Дону вернули проектировщику, сообщает 1 ноября пресс-служба комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

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