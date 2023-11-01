В Ростове-на-Дону не утвердили проект реставрации мозаики в переходах

Проектную документацию по реставрации мозаичных панно в подземных переходах Ростова-на-Дону вернули проектировщику, сообщает 1 ноября пресс-служба комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии