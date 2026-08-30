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Контрафронт

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Демократическая Республика Конго: 29 августа боевики Союзных демократических сил (АДС) убили семь...

Демократическая Республика Конго: 29 августа боевики Союзных демократических сил (АДС) убили семь человек и подожгли 20 домов в деревне Амани, территория Мамбаса, провинция Итури.

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