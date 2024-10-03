Кабмин Японии выразил сожаление из-за слов Захаровой о демарше японской стороны

Слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что российская сторона отклонила демарш Японии с обвинениями в нарушении ее воздушного пространства российским самолетом, вызывают крайнее сожаление.
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