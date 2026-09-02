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Аргументы и Факты

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Два человека погибли, 16 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Два человека погибли, 16 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Два человека погибли и 16 получили ранения за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

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