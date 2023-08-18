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«Наполи» за 30+6 млн евро купит Вейгу. «Барсе», «Сити», «ПСЖ», «Ливерпулю», «Челси» был интересен хавбек «Сельты»

«Наполи» за 30+6 млн евро купит Вейгу. «Барсе», «Сити», «ПСЖ», «Ливерпулю», «Челси» был интересен хавбек «Сельты»

За 21-летнего испанского полузащитника «Наполи» заплатит 30 миллионов евро, еще 6 млн предусмотрены в качестве бюонусов.

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