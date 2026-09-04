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Царьград

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"Театр абсурда": почему Китай заблокировал итоговое коммюнике G20

"Театр абсурда": почему Китай заблокировал итоговое коммюнике G20

И почему также не поступил глава Минфина России Антон Силуанов. Отвечает политолог Вадим Сипров. Китай оказался единственным участником G20, не поддержавшим итоговое коммюнике (официальное решение) встречи министров финансов и глав центробанков "Двадцатки", прошедшей в Эшвилле (штат Северная Каролина, США).

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