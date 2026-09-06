Минобороны России ударило по логистическим объектам Украины

Министерство обороны России сообщает об успешном ударе с использованием БПЛА "Герань-4 Сикер" по двум логистическим центрам в Николаеве и Дачном, Одесская область, который был произведен в тылу Украины.
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