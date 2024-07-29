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Царьград

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Олимпийские игры-2024 в Париже могут сорваться из-за лихорадки денге

Олимпийские игры-2024 в Париже могут сорваться из-за лихорадки денге

Также внимание привлекает проблема кори из-за недостаточного уровня вакцинации.Эксперты во Франции обеспокоены растущей угрозой распространения заболеваний в преддверии Олимпийских игр.

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