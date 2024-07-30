В Омске выставили на продажу здание бывшего гипермаркета OBI. Стоимость объекта - 1,2 млрд рублей. Здание уже пытались продать около года назад, когда в нем еще работал OBI.
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В Омске выставили на продажу здание бывшего гипермаркета OBI. Стоимость объекта - 1,2 млрд рублей. Здание уже пытались продать около года назад, когда в нем еще работал OBI.