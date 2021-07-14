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МИД России вернет дипломатов в Афганистан после твердых гарантий их безопасности

МИД России вернет дипломатов в Афганистан после твердых гарантий их безопасности

Россия будет готова возобновить работу генконсульства в афганском Мазари-Шарифе, как только получит твердые гарантии безопасности для своих дипломатов, при этом высшее руководство движения «Талибан» (запрещено в России) «поклялось», что полевым командирам даны указания, «чтобы ни одна пылинка не упала» на территории российского диппредставительства, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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