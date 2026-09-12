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Татар-информ

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Фазлеева: «Юнармия» – не показное движение, это движение души

Фазлеева: «Юнармия» – не показное движение, это движение души

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ» Сегодня в Кабинете Министров Республики Татарстан состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».

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