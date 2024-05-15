Стало известно, что изъято у главного кадровика Минобороны, которого обвиняют в получении взятки коттеджем в Краснодарском крае

Стало известно, что изъято у главного кадровика Минобороны, которого обвиняют в получении взятки коттеджем в Краснодарском краеПо уголовному делу начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова силовики проводили обыски в течение нескольких дней по некоторым связанным с ним адресам в Москве и Краснодаре.