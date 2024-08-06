РИА Новости: По делу генерала Булгакова арестовали содержимое шести банковских ячеек

Бывшего заместителя министра обороны обвиняют в коррупции при поставках пайков в армиюСодержимое шести банковских ячеек арестовано по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
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